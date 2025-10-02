Стало известно, что будет с курсом доллара на следующей неделе

Доллар будет стоить 80–83 рубля на следующей неделе, евро — 94,5–98 рублей, юань — 11,25–11,7 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» ⁠Илья Федоров.

«Волатильность курса рубля выросла из-за несовпадения ожиданий финансового рынка и действий Банка России по ключевой ставке. В сентябре рынок ожидал снижения ставки на 2 процентных пункта, а ЦБ принял решение о снижении ставки только на 1 п.п., исходя из динамики кредитования, изменения объема продажи валюты и понимания дефицита бюджета в этом году. Знание последнего было недоступно финансовому рынку в полной мере. Экспортеры снова обратились к кредиту, сократили продажу валюты. В итоге курс доллара поднялся до 85 рублей, но на решении по ставке укрепился», — отметил Федоров.

По его словам, последовавшее плавное ослабление рубля прекратилось в преддверии налогового периода, который совпал с переоценкой аналитиками траектории ключевой ставки. Это произошло после выхода данных по планируемому дефициту бюджета в этом году, уточнил экономист. Он добавил, что сейчас российские экспортеры вынуждены гасить краткосрочные кредиты, которые были взяты под ожидание снижения ставки в сентябре, и рубль укрепляется. Федоров полагает, что повышенные продажи валюты не продлятся больше 7–10 дней. Экономист уверен, что далее рубль вернется на траекторию постепенного ослабления, и к концу года доллар будет стоить 90 рублей.

