Стало известно о внедрении банками новых мер для борьбы с мошенниками

«Известия»: крупные банки вводят спецкнопку для борьбы с мошенниками
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Крупные банки начали активно внедрять «спецкнопки» для оперативного реагирования на действия мошенников. Об этом пишет газета «Известия».

По информации журналистов, с 1 октября банки обязаны встроить в мобильные приложения функцию, позволяющую клиенту быстро сообщить о несанкционированной операции, дистанционно подать заявление и получить электронную справку о статусе транзакции. Нововведение реализовано в соответствии с указаниями Банка России.

Старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло объяснил, что использование «тревожной кнопки» позволит банку оперативно повысить уровень риска по клиенту, приостановить его переводы, проверить цепочку вывода средств и быстро уведомить другие финансовые организации. По его словам, это существенно ускоряет реакцию всей системы на действия мошенников и значительно осложняет их деятельность.

В конце сентября исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) представили новый алгоритм, основанный на машинном обучении, который способен выявлять сети фейковых аккаунтов в криптовалютных экосистемах с точностью 90%. Алгоритм анализирует множество параметров, включая поведенческие паттерны и сетевые связи между кошельками, что позволяет ему обнаруживать сложные кластеры, остающиеся незамеченными традиционными методами.

Ранее россиянам рассказали, какие данные нужно срочно удалить с телефона.

