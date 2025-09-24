В России рассказали о влиянии повышения НДС на цены

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) прибавит к уровню годовой инфляции в России 1 процентный пункт, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«В годовом выражении к инфляции может прибавиться +1 п. п. Несмотря на то, что повышение фискальной нагрузки ведет к сокращению спроса, производители, а также ретейлеры, столкнувшиеся с увеличением издержек, будут вынуждены повышать ценники. Второй побочный эффект от повышения НДС — замедление темпов снижения ключевой ставки. Не исключено, что одномоментный виток роста цен вынудит регулятора взять паузу в секвестре учетной ставки. В целом, повышение фискальной нагрузки отдалило бы нормализацию денежно-кредитной политики и выход экономики на траекторию сбалансированного роста», — отметил Бахтин.

В случае если предложенный проект бюджета и поправок будет принят, рубль может ослабляться медленнее за счет более сдержанного сценария по движению ключевой ставки, добавил Бахтин. По его прогнозу, до конца года доллар может стоить 86-87 рублей, а не 90+ рублей.

24 сентября Минфин выступил за повышение НДС с 20 до 22%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По оценке Минэкономразвития, инфляция в стране на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении. Если бы планируемые изменения уже действовали, то, согласно оценке инвестстратега, годовая инфляция была бы 9,02%.

