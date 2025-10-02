Правительство обложит пошлинами маркировку товаров

«Ведомости»: в РФ введут пошлину на маркировку товаров для развития электроники

Правительство РФ планирует ввести пошлины на маркировку товаров для развития электроники в рамках системы «Честный знак». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект федерального бюджета и проект поправок в Налоговый кодекс.

Отмечается, что полученные средства будут направлены на финансирование госпрограмм «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие России».

В правительстве предполагают, что плата будет взиматься за факт внесения сведений об обороте товаров в систему маркировки «Честный знак». Размер пошлины не указан в документах.

8 августа ТАСС сообщал, что правительство России продлило до 28 февраля 2026 года срок окончания добровольного эксперимента по маркированию товаров, в том числе на оптоволоконную продукцию и медицинские изделия.

15 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий специальный порядок для правил по маркировке товаров. Отмечается, что новые правила ввели из-за санкций, введенных США и их сателлитами в отношении России, чтобы противодействовать в ввозу контрафакта и обеспечить экономический суверенитет.

Ранее в Минпромторге рассказали об экономическом эффекте от маркировки в России.