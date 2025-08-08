В России продлили эксперимент по маркировке некоторых товаров

ТАСС: кабмин продлил до 2026 года срок эксперимента по маркировке отдельных товаров

Правительство России продлило до 28 февраля 2026 года срок окончания добровольного эксперимента по маркированию товаров, в том числе на оптоволоконную продукцию и медицинские изделия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным.

Уточняется, что ранее установленный срок окончания эксперимента по маркировке отдельных видов товаров в государственной системе «Честный знак» перенесен с 31 августа 2025 года на 28 февраля 2026 года.

15 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий специальный порядок для правил по маркировке товаров. Отмечается, что новые правила ввели из-за санкций, введенных США и их сателлитами в отношении России, чтобы противодействовать в ввозу контрафакта и обеспечить экономический суверенитет.

Акты, о которых идет речь в указе, будут рассматриваться Госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции либо ее ведомством. Тот же орган будет решать, когда документы будут поступать на рассмотрение кабмина и вступать в силу.

Ранее в Минпромторге рассказали об экономическом эффекте от маркировки в России.