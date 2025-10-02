В Белом доме рассказали о возможных потерях ВВП США из-за шатдауна

Белый дом считает, что ВВП США из-за шатдауна может терять по $15 млрд в неделю

Администрация президента США считает, что из-за частичной приостановки работы правительства США (шатдауна) ВВП страны потенциально будет терять примерно по $15 млрд в неделю. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы Белого дома.

В публикации отмечается, что советники президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам предупреждают, что продолжительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям для страны.

Если приостановка работы правительства США продлится месяц, то число безработных увеличится на 43 тыс. человек, а в вынужденный отпуск уйдут около 1,9 млн сотрудников федеральных ведомств, говорится в отчете. Потребительские расходы Соединенных Штатов за тот же промежуток времени сократятся на $30 млрд.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

