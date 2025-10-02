На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам пообещали повышенные выплаты во второй половине октября

Экономист Балынин: большую часть зарплаты выплатят во второй половине октября
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Россияне в октябре получат меньшую часть зарплаты в первой половине месяца и большую — во второй, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Трудовым кодексом установлено, что выплата зарплаты в России производится не реже, чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. В октябре 2025 года рабочих дней будет 23: в первой половине октября 11 рабочих дней и во второй половине октября — 12 рабочих дней. Соответственно, в первую половину октября 2025 года размер выплаченного оклада будет немного меньше, чем во вторую», — отметил экономист.

По его словам, в случае оклада, равного 65 тыс. рублей, расчет получится такой: за первую половину октября сотрудник получит 31 086,96 рубля (за вычетом НДФЛ — 27 045,96 рубля), а за вторую половину октября будет выплачено 33 913,04 рубля (за вычетом НДФЛ — 29 504,04 рубля).

Балынин уточнил, что аналогичная ситуация у россиян была в июле 2025 года. Экономист добавил, что премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому в таком случае при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться еще выше, заключил эксперт.

Ранее россиянам пообещали сокращение зарплатного неравенства в 2026 году.

