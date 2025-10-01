На Moscow Startup Summit обсудили поддержку технологических стартапов

В Москве развивается масштабная инфраструктура для поддержки технологических предпринимателей. Об этом рассказал генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев на сессии Moscow Startup Summit.

По его словам, в столице созданы площадки для пилотного тестирования инноваций, охватывающие ключевые сферы жизни города: транспорт, здравоохранение, ЖКХ и другие.

«В Москве развернута масштабная сеть площадок для пилотного тестирования инноваций. Городские и коммерческие компании готовы брать на тестирование новые технологии, что позволяет сокращать скорость их выведения на рынок в 3-3,5 раза», — сказал Парабучев.

Он подчеркнул, что умный город СберСити также является эффективной площадкой для внедрения инноваций.

Участники дискуссии из других стран также поделились опытом поддержки технологического бизнеса. Представитель ЮАР, гендиректор The Innovation Hub Бангани Мпангаласан сообщил, что стартапам в его стране предоставляют налоговые льготы, помощь с регистрацией и доступ к инкубаторам. Технохаб, который он представляет, сотрудничает с Россией и другими государствами, помогая компаниям выходить на международные рынки.

Министр связи и информатизации Беларусии Кирилл Залесский отметил важность долгосрочных гарантий для бизнеса. По его мнению, государство должно обеспечивать стабильность правил игры, чтобы предприниматели могли планировать развитие.

Начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Беларусии Анна Рябова рассказала о поддержке молодых талантов. Сейчас в парке работают более 1000 компаний, которые дают 3% ВВП страны и 20% экспорта услуг.

Замдиректора Национального агентства по инвестициям Киргизии Дамирбек Бикулов рассказал о планах технопрорыва через развитие ИИ и строительство вычислительных центров. За 9 месяцев экономика страны выросла на 11%, в том числе благодаря поддержке технобизнеса.

Заместитель главы Национального агентства по науке и инженерной инфраструктуре Нигерии Халил Сулейман Халилу подчеркнул важность развития технологий в сферах, востребованных потребителями, таких как энергетика и банковские технологии.

Президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх отметил, что успех стартапов зависит от наличия развитой экосистемы. По его мнению, государство должно предоставлять льготы и поддержку для роста бизнеса до устойчивого уровня.