Еврокомиссия (ЕК) одобрила покупку бренда Versace итальянским домом моды Prada за $1,4 млрд у Capri Holdings. Об этом говорится в релизе ЕК.

По информации Еврокомиссии, о сделке было объявлено в апреле, ее закрытие ожидается во втором полугодии текущего года в рамках упрощенной процедуры проверки слияния.

«Комиссия пришла к выводу, что указанная сделка не вызывает опасений в плане конкуренции, учитывая ограниченное положение компаний на рынке в результате предлагаемого слияния», — говорится в релизе.

9 апреля сообщалось, что переговоры Prada о покупке Versace у Capri оказались под угрозой срыва. Как пишет издание, на 9 апреля акции Capri прибавляют в цене порядка 10% в ходе торгов. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 35%. Что касается акций Prada, которая базируется в Милане, но котируется в Гонконге, то они упали на 1,2%. Более того, акции снизились более чем на 15% за последние пять торговых дней, указал WSJ.

