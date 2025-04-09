Переговоры Prada о покупке Versace у Capri оказались под угрозой срыва

Переговоры итальянского дома моды Prada о покупке бренда Versace у Capri Holdings Ltd. оказались под угрозой из-за падения мировых фондовых рынков. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

«У Prada есть предварительная сделка по приобретению Versace у Capri примерно за $1,4 млрд, о которой может быть объявлено уже в четверг утром. Но семья Версаче еще должна подписать соглашение, добавили источники», — говорится в публикации.

В настоящее время шансы на заключение сделки составляют 50 на 50, отметил один из источников.

Спад на фондовом рынке и неопределенность в отношении последствий пошлин на импорт, введенных США, затрудняет заключение компаниями финального соглашения, пишет WSJ.

Как пишет издание, на 9 апреля акции Capri прибавляют в цене порядка 10% в ходе торгов. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 35%. Что касается акций Prada, которая базируется в Милане, но котируется в Гонконге, то они упали на 1,2%. Более того, акции снизились более чем на 15% за последние пять торговых дней, указал WSJ.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Подобная торговая политика была встречена с неодобрением со стороны лидеров стран, против которых ввели пошлины.

На фоне новых пошлин биржевые индексы США рухнули. По оценке главного экономиста Института экономики роста им. П.А. Столыпина Бориса Копейкина, к 7 апреля потери американского фондового рынка составили почти $5 трлн. Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

Ранее Amazon отменил заказы на товары из Китая.