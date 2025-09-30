ЦБ одобрил новый дизайн 1000-рублевой банкноты

Совет директоров Центробанка России одобрил новый дизайн 1000-рублевой банкноты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета ЦБ по банкнотам. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках. Могу заверить, что, как и обещали, мы учли предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн голосования», — поделилась Набиуллина.

12 декабря 2024 года на сайте ЦБ РФ завершилось онлайн-голосование по тому, как должна выглядеть оборотная сторона новой купюры в 1000 рублей.

Первое место в голосовании занял скоростной пассажирский теплоход «Метеор». На второй позиции по числу голосов оказался Дворец земледельцев в Казани, на третьем — Саратовский автомобильный мост, раскинувшийся через реку Волга.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, поскольку изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало резонанс в обществе.

Лицевую сторону банкноты с видами Нижнего Новгорода россияне увидели в 2023 году, она останется прежней.

Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов в беседе с «Газетой.Ru» заявлял, что новую банкноту 1000 рублей, посвященную Приволжскому федеральному округу, мог бы украсить Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Ранее в Госдуме вспомнили об идее выпускать купюру в 100 тысяч рублей.