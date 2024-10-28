Мусульмане России предложили украсить новую купюру 1000 рублей символом Золотой Орды

Новую банкноту 1000 рублей, посвященную Приволжскому федеральному округу, мог бы украсить Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов.

«Одним из ярких символов, которые могли бы украсить новую купюру, является Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. На этой территории расположена древняя соборная мечеть, венчающаяся минаретом с полумесяцем, которая является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. В непосредственной близости, всего в семи метрах, находится православный храм с крестами. Это уникальное соседство подчеркивает символичность и глубину отношения между религиями, демонстрируя богатое историческое многообразие культур и верований, сосуществующих на протяжении веков в гармонии и мире», — сказал Крганов.

По мнению муфтия Москвы, такой выбор будет не только отражать историческую и культурную значимость региона, но и станет показательным примером укрепления межрелигиозного диалога.

Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник расположен в Татарстане и является единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв. Сам город Болгар был столицей Волжской Булгарии, а позже — первой столицей Золотой Орды.

25 октября Банк России сообщил об онлайн-голосовании за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. В прошлом году выпуск купюры был приостановлен из-за «неоднозначной реакции в обществе» — на банкноте была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле, но без православного креста.

Окончательный список символов представят в конце ноября, после чего его смогут оценить россияне. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода 2023 года выпуска останется прежней, голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых российских банкнот.