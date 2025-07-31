В Центробанке высказались о замене Visa и Mastercard

В срочной замене карт международных платежных систем (МПС) необходимости нет, однако Центробанк прорабатывает разумный срок, который регулятор установит в качестве предельного для прекращения их обслуживания в России. Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

В пресс-службе отметили, что решение о продлении срока действия карт было вынужденной мерой. По словам специалистов, решение было принято для того, чтобы россияне могли продолжать ими пользоваться и не менять свои привычки.

Представитель регулятора отметил, что на данный момент необходимость в продлении срока потеряла актуальность, поскольку люди сами предпочитают менять карты на актуальные отечественные.

«Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты «Мир» при желании клиентов», — говорится в сообщении.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России хотят ограничить срок действия банковских карт Visa и Mastercard. Речь идет о картах, которые не входят в специальный реестр ЦБ, и срок действия которых продлили из-за санкций.

Ранее россиянам посоветовали перевыпустить карты иностранных платежных систем.