Стало известно, сколько россиян считают обязанностью покупать квартиру детям

Более 65% опрошенных россиян считают обязанностью покупать квартиру детям
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Более 65% опрошенных россиян считают, что покупка отдельного жилья детям или помощь с покупкой — обязанность родителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией на рынке недвижимости «ФЛИП» (есть у «Газеты.Ru»).

30% отметили, что не планируют помогать своим детям с приобретением жилья. И оставшиеся затруднились дать ответ. 

Почти треть опрошенных покупателей студий и малогабаритного жилья в России (32%) приобрели недвижимость для детей. 21% из потенциальных покупателей — это родители студентов. Опрошенные рассказали, что дети отказываются от жилья в общежитиях, а родители беспокоятся по поводу качества жизни детей.

Лишь 32% иногородних студентов — детей респондентов захотели жить в жилье от института. Оставшиеся намерены искать альтернативу: около 55% рассчитывают снимать жилье (причем 81% из них планирует делать это в складчину) и 13% надеются на собственное жилье.  

«В сентябре выросло количество запросов на подбор малогабаритного жилья в России до 35 кв. м — на 14% по сравнению с августом.  По факту сентябрь всегда был достаточно активным, так как это первый месяц после сезонного летнего затишья. Однако годом ранее он был на уровне 9%. На более ускоренные темпы роста повлияла совокупность факторов: прогнозируемое снижение ключевой ставки, отложенный спрос», — сказал директор «ФЛИП» Евгений Шавнев.

По его наблюдениям, средний размер сделки по покупке квартиры за последний год снизился на 7% в сегменте эконом и достиг 8 млн рублей в Москве и около 5 млн — в регионах. Около 61% подобных покупок совершается на вторичном рынке недвижимости, добавил Шавнев.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, когда возможен «пузырь» на рынке недвижимости.

