На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда возможен «пузырь» на рынке недвижимости

Экономист Казова: пузырь на рынке недвижимости в России возможен в 2026–2027 годы
true
true
close
Depositphotos

«Пузырь» на российском рынке недвижимости с большой долей вероятности возникнет в 2026–2027 годах, если разница между ценами на первичное и вторичное жилье сохранится на уровне 80%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Наблюдающийся во второй половине 2025 года 80%-й разрыв между стоимостью первичного и вторичного жилья является структурной ценовой деформацией рынка недвижимости. Вероятность появления пузыря на российском рынке недвижимости в 2026-2027 годах весьма высокая. Она зависит от определенных факторов, среди которых ключевыми являются экономические и региональные. Обвал цен на жилье в результате наиболее вероятен в регионах, где наблюдается максимальный (70-80%) разрыв между ценами на первичке и вторичке, и где наблюдается высокий удельный вес строительства при слабом спросе», — отметила Казова.

По ее словам, одной из причин ошеломительного разрыва между стоимостью первичного и вторичного жилья является то, что строительство новых домов стимулируется субсидируемыми ипотеками. А вторичка — «оказалась в свободном плавании, не имея подпитки и борясь за выживание». В перспективе девелоперы снизят ценовую нагрузку на новостройки, первичка плавно перейдет в стагнацию, и разрыв уменьшится, предположила экономист.

По ее мнению, сценарий обвала цен на недвижимость в России возможен при продолжающемся повышении цен на первичное жилье, неконтролируемом ипотечном кредитовании, отсутствии грамотного регулирования строительного рынка, перенасыщении, снижении спроса и покупательной способности.

Казова уверена, что жесткой просадки цен на жилье можно избежать благодаря правильно проводимой политике ЦБ, трансформации механизма ипотечных льготных кредитов, направленной на адресность помощи заемщикам, управляемой инфляции, контролю темпов строительства, растущим доходам населения, налоговым послаблениям при осуществлении сделок со вторичным жильем.

В России сохраняется критический разрыв цен между первичным и вторичным жильем — в отдельных регионах он достигает 80%, сказал «Газете.Ru» финансовый аналитик и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его словам, это чревато «пузырем» на рынке недвижимости и обвалом цен.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в дальнейшем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами