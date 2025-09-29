Россиянам рассказали, когда возможен «пузырь» на рынке недвижимости

«Пузырь» на российском рынке недвижимости с большой долей вероятности возникнет в 2026–2027 годах, если разница между ценами на первичное и вторичное жилье сохранится на уровне 80%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Наблюдающийся во второй половине 2025 года 80%-й разрыв между стоимостью первичного и вторичного жилья является структурной ценовой деформацией рынка недвижимости. Вероятность появления пузыря на российском рынке недвижимости в 2026-2027 годах весьма высокая. Она зависит от определенных факторов, среди которых ключевыми являются экономические и региональные. Обвал цен на жилье в результате наиболее вероятен в регионах, где наблюдается максимальный (70-80%) разрыв между ценами на первичке и вторичке, и где наблюдается высокий удельный вес строительства при слабом спросе», — отметила Казова.

По ее словам, одной из причин ошеломительного разрыва между стоимостью первичного и вторичного жилья является то, что строительство новых домов стимулируется субсидируемыми ипотеками. А вторичка — «оказалась в свободном плавании, не имея подпитки и борясь за выживание». В перспективе девелоперы снизят ценовую нагрузку на новостройки, первичка плавно перейдет в стагнацию, и разрыв уменьшится, предположила экономист.

По ее мнению, сценарий обвала цен на недвижимость в России возможен при продолжающемся повышении цен на первичное жилье, неконтролируемом ипотечном кредитовании, отсутствии грамотного регулирования строительного рынка, перенасыщении, снижении спроса и покупательной способности.

Казова уверена, что жесткой просадки цен на жилье можно избежать благодаря правильно проводимой политике ЦБ, трансформации механизма ипотечных льготных кредитов, направленной на адресность помощи заемщикам, управляемой инфляции, контролю темпов строительства, растущим доходам населения, налоговым послаблениям при осуществлении сделок со вторичным жильем.

В России сохраняется критический разрыв цен между первичным и вторичным жильем — в отдельных регионах он достигает 80%, сказал «Газете.Ru» финансовый аналитик и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его словам, это чревато «пузырем» на рынке недвижимости и обвалом цен.

