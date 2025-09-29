На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФАС оштрафовала «Сравни.ру» за рекламу вклада

ФАС оштрафовала «Сравни.ру» за рекламу онлайн-вклада по ставке 30% годовых
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала финансовый маркетплейс «Сравни.ру» за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В видеоролике были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых. При этом информация о существенных условиях получения услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что могло вводить потребителей в заблуждение, подчеркнули в ФАС.

ФАС признала рекламу ненадлежащей, выдала предписание о прекращении нарушения и назначила штраф. Его сумма не называется.

На прошлой неделе антимонопольная служба возбудила дело против девелопера «ПИК». ФАС выяснила, что входящие в структуру компании оператор связи «Ловител» и управляющие организации жилых комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге препятствовали другим провайдерам в использовании инфраструктуры для доступа в интернет.

Ранее ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в нескольких аэропортах России.

