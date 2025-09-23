ФАС возбудила дело против группы «ПИК» из-за ограничений при доступе в интернет

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против группы лиц девелопера «ПИК». Об этом говорится в Telegram-канале ФАС.

Служба выявила, что входящие в структуру компании оператор связи «Ловител» и управляющие организации жилых комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге препятствовали другим провайдерам в использовании инфраструктуры для доступа в интернет.

По оценке ФАС, такие действия ущемляют интересы жителей и способны ограничить конкуренцию на рынке интернет-услуг. В случае признания нарушений организациям грозят административные штрафы по КоАП РФ (штрафы при недобросовестной конкуренции могут достигать от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей — «Газета.Ru»).

Служба подчеркнула, что обеспечение равного доступа операторов к домовой сети является обязательным условием для поддержки здоровой конкуренции и выбора потребителей.

ФАС обнаружила данные нарушения в ходе проверки, проведенной в мае. Проблемы нашли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Прокуратура Москвы 3 июня заявила об ущербе для жильцов многоквартирных домов от застройщика «ПИК» из-за препятствий к доступу операторов связи в жилые комплексы.

Ранее в новостройках «ПИК» были обнаружены грубые нарушения, угрожающие безопасности жителей.