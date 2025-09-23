На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФАС возбудила дело против группы «ПИК»

ФАС возбудила дело против группы «ПИК» из-за ограничений при доступе в интернет
close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против группы лиц девелопера «ПИК». Об этом говорится в Telegram-канале ФАС.

Служба выявила, что входящие в структуру компании оператор связи «Ловител» и управляющие организации жилых комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге препятствовали другим провайдерам в использовании инфраструктуры для доступа в интернет.

По оценке ФАС, такие действия ущемляют интересы жителей и способны ограничить конкуренцию на рынке интернет-услуг. В случае признания нарушений организациям грозят административные штрафы по КоАП РФ (штрафы при недобросовестной конкуренции могут достигать от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей — «Газета.Ru»).

Служба подчеркнула, что обеспечение равного доступа операторов к домовой сети является обязательным условием для поддержки здоровой конкуренции и выбора потребителей.

ФАС обнаружила данные нарушения в ходе проверки, проведенной в мае. Проблемы нашли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Прокуратура Москвы 3 июня заявила об ущербе для жильцов многоквартирных домов от застройщика «ПИК» из-за препятствий к доступу операторов связи в жилые комплексы.

Ранее в новостройках «ПИК» были обнаружены грубые нарушения, угрожающие безопасности жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами