Минэкономразвития России улучшило прогноз по инфляции в 2025 году

Минэкономразвития: прогноз по инфляции в 2025 году снижен до 6,8%
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Прогноз по инфляции в России в 2025 году снижен с 7,6% до 6,8%. Об этом журналистам рассказал представитель Минэкономразвития (МЭР), сообщает «Интерфакс».

По его словам, министерство внесло в правительство России проект основных параметров макропрогноза на 2025-2028 годы, по которому прогноз по инфляции в указанный период остался стабильным и равен таргету в 4,0%.

Как сообщал ранее Росстат, инфляция в России с начала года к 15 сентября составила 4,08%, годовая инфляция на 15 сентября замедлилась до 8,1%.

24 сентября в пресс-службе Главного управления Центробанка (ГУ ЦБ) также сообщили о положительной динамике по годовой инфляции в Москве. Так, по итогам августа 2025 года инфляция замедлилась до 6,3% и оказалась ниже, чем по России.

Это положительно сказалось на ценах. Наиболее заметно — на 8,5% — по сравнению с июлем этого года подешевели овощи и фрукты. Этому способствовало то, что на прилавки поступил новый урожай от отечественных сельхозпроизводителей, отметили в ГУ ЦБ.

Ранее в ЦБ рассказали, что снижение инфляции в РФ до 4% повысит доступность жилья.

