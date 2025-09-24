На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ: в Москве инфляция оказалась ниже, чем в России

ЦБ: в Москве годовая инфляция замедлилась до 6% и оказалась ниже, чем по России
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Годовая инфляция в Москве по итогам августа составила 6,3%, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

«Годовая инфляция в Москве замедлялась восемь месяцев подряд и в августе составила 6,3%. Это почти на 2 п.п. ниже общероссийского уровня. Наиболее заметно (на 8,5%) по сравнению с июлем этого года подешевели овощи и фрукты. Этому способствовало то, что на прилавки поступил новый урожай от отечественных сельхозпроизводителей. Особенно сильно подешевели лук, морковь, свекла и картошка. По отношению к августу прошлого года цены на плодоовощную продукцию все-таки подросли, но ненамного — на 0,4%», — отметили в ГУ ЦБ.

Там добавили, что на 2% подешевело масло. Цены на сливочное масло снизились из-за роста производства и высоких запасов на складах производителей. За 12 месяцев цены на масло и жиры поднялись почти на 6%, уточнили в пресс-службе. Оливковое масло стало доступнее из-за укрепления рубля, повлиявшего на стоимость импорта, сказали в пресс-службе. Подсолнечное — из-за высокого предложения подсолнечника на оптовом рынке и позитивных ожиданий в отношении урожая этого года, заключили в ЦБ.

В пресс-службе подытожили, что некоторые категории продуктов продолжали дорожать. Например, сыр — в основном за счет растущей себестоимости производства. Прирост за август составил 0,7%, за 12 месяцев — 5,4%. Цены в кафе и ресторанах тоже подросли: за месяц — на 0,7%, за год — на 10,4%. Сказался в том числе высокий спрос в туристический сезон и рост зарплат в сфере общественного питания. В целом цены на товары и услуги в Москве снизились на 0,35% к июлю.

По данным Минэкономразвития, инфляция в стране на 15 сентября достигла 8,02% год к году. ЦБ 12 сентября сохранил прогноз, в соответствии с которым инфляция понизится до 6–7% в 2025 году, вернется к целевым 4% в 2026-м и будет находиться около этого значения в дальнейшем.

Ранее россиянам пообещали, что яйца продолжат дешеветь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами