ЦБ: в Москве инфляция оказалась ниже, чем в России

ЦБ: в Москве годовая инфляция замедлилась до 6% и оказалась ниже, чем по России

Годовая инфляция в Москве по итогам августа составила 6,3%, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

«Годовая инфляция в Москве замедлялась восемь месяцев подряд и в августе составила 6,3%. Это почти на 2 п.п. ниже общероссийского уровня. Наиболее заметно (на 8,5%) по сравнению с июлем этого года подешевели овощи и фрукты. Этому способствовало то, что на прилавки поступил новый урожай от отечественных сельхозпроизводителей. Особенно сильно подешевели лук, морковь, свекла и картошка. По отношению к августу прошлого года цены на плодоовощную продукцию все-таки подросли, но ненамного — на 0,4%», — отметили в ГУ ЦБ.

Там добавили, что на 2% подешевело масло. Цены на сливочное масло снизились из-за роста производства и высоких запасов на складах производителей. За 12 месяцев цены на масло и жиры поднялись почти на 6%, уточнили в пресс-службе. Оливковое масло стало доступнее из-за укрепления рубля, повлиявшего на стоимость импорта, сказали в пресс-службе. Подсолнечное — из-за высокого предложения подсолнечника на оптовом рынке и позитивных ожиданий в отношении урожая этого года, заключили в ЦБ.

В пресс-службе подытожили, что некоторые категории продуктов продолжали дорожать. Например, сыр — в основном за счет растущей себестоимости производства. Прирост за август составил 0,7%, за 12 месяцев — 5,4%. Цены в кафе и ресторанах тоже подросли: за месяц — на 0,7%, за год — на 10,4%. Сказался в том числе высокий спрос в туристический сезон и рост зарплат в сфере общественного питания. В целом цены на товары и услуги в Москве снизились на 0,35% к июлю.

По данным Минэкономразвития, инфляция в стране на 15 сентября достигла 8,02% год к году. ЦБ 12 сентября сохранил прогноз, в соответствии с которым инфляция понизится до 6–7% в 2025 году, вернется к целевым 4% в 2026-м и будет находиться около этого значения в дальнейшем.

Ранее россиянам пообещали, что яйца продолжат дешеветь.