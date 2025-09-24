На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роснефть» усовершенствовала исследования скважин

В «Роснефти» разработали цифровой сервис «Исследования скважин»
Unsplash

Специалисты уфимского научного института «Роснефти» разработали цифровой сервис «Исследования скважин», который позволяет связать на единой платформе специалистов по геофизическим и буровым работам, а также геологические службы и научных сотрудников, сообщает пресс-служба компании.

В «Роснефти» отметили, что единая цифровая платформа позволит обеспечить гарантированное и оперативное поступление материалов для всех участников процесса. Также алгоритмы сервиса сократят время на подбор скважин-кандидатов для проведения исследований.

Новый сервис используют на 15 предприятиях, в 6 корпоративных институтах компании и в более чем 50 подрядных организациях.

В «Роснефти» добавили, что число активных пользователей превысило 1200 специалистов.

