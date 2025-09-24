Стало известно, что будет после отмены льгот по страховым взносам для МСП

Отмена льгот по страховым взносам ударит по добросовестным малым и средним предприятиям (МСП) в России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.

«Озвученная Минфином отмена льготной ставки по страховым взносам для МСП стала ожидаемым, но болезненным шагом. Тенденция к сворачиванию этой меры поддержки была заметна еще с прошлого года, когда порог для ее применения подняли с одного МРОТ до 1,5 МРОТ с 1 января 2025 года. Наибольшие сожаления вызывает тот факт, что льгота изначально была нацелена на компании, которые показывают высокие официальные зарплаты и уважительно относятся к своим сотрудникам. Бизнес с низкими белыми зарплатами не мог ее применять. Теперь же стимул выводить зарплаты из тени значительно ослаблен из-за резкого роста фискальной нагрузки», — отметила Мемрук.

По ее словам, небольшим смягчающим обстоятельством для предприятий на упрощенной системе налогообложения (с объектом «доходы») является то, что уплаченные страховые взносы уменьшают сумму самого налога. Однако для остальных категорий налогоплательщиков это серьезный удар по себестоимости, посетовала Мемрук.

По сути, льгота была антикризисной мерой времен пандемии, поэтому ее отмена ожидаема, подчеркнула глава союза. Она надеется, что государство компенсирует это расширением перечня льготных видов деятельности, как это произошло в начале года с обрабатывающими производствами (ставка налога — 7,6%). Бизнесу же, особенно тем, кто работает с высокими официальными окладами, придется срочно пересматривать финансовые модели до конца года, заключила Мемрук.

По замыслу Минфина, в России с 1 января 2026 года планируется пересмотр льготных тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Для таких сфер, как торговля, строительство и добыча полезных ископаемых, будут действовать общие ставки — 30% до предельной базы и 15% свыше нее. При этом для приоритетных отраслей, включая обрабатывающую промышленность, транспорт и электронику, пониженные тарифы сохранятся. В Минфине напомнили, что льготы для МСП вводились во время пандемии для сохранения занятости, но свою задачу уже выполнили: в секторе зафиксирована устойчивая положительная динамика. Также с 1 января 2026 года работодатели будут обязаны начислять страховые взносы на выплаты руководителям как минимум исходя из размера МРОТ. Мера призвана пресечь практику фиктивных «нулевых» зарплат и сократить объем «серых» выплат через фирмы-однодневки.

