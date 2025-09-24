Стало известно, сколько получит бюджет от повышения НДС

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% принесет в российский бюджет более 1 трлн рублей, оценил для «Газеты.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Ключевая мера — рост НДС — принесет 1–1,2 трлн рублей устойчивого финансирования постоянных расходов бюджета. Мера не очень популярная, но быстрая и действенная. Она приведет к разовому росту цен, подстройка экономики пройдет примерно за два квартала. В 2019 году вклад роста НДС в цены составил 1%. Для сдерживания инфляции ЦБ будет медленнее снижать ключевую ставку и, скорее всего, возьмет паузу в начале 2026 года. Решение о повышении НДС рационально с политической точки зрения, ведь повышение второй год подряд НДФЛ было бы воспринято болезненно. К тому же у нас не так велика доля богатых людей, чтобы увеличение прогрессивности принесло 1 трлн рублей доходов», — отметил Федоров.

Он добавил, что традиционно Россия идет по пути косвенного налогообложения — к росту цен у нас привыкли, а к падению номинальных располагаемых доходов из-за роста налогов — не привыкли. Федоров подчеркнул, что потенциал роста доходов бюджета в части повышения НДФЛ у бюджета больше, чем у НДС, кроме того, это дезинфляционный шаг. Экономист уточнил, что изъятие дохода снижает совокупный спрос. В рамках 27 трлн рублей, которые взял на себя бюджет, снижение инфляции и ключевой ставки существенно бы облегчило нагрузку на бюджет в рамках планов заимствований, особенно в текущей ситуации отсутствия «длинных» денег в экономике, заключил экономист.

24 сентября Минфин предложил налоговые изменения для сбалансированности бюджета на 2026-2028 годы.

Ранее в ТПП заявили, что бизнес готов к повышению НДС.