Стало известно, что смотрят и читают россияне вместо YouTube

E-Promo: россияне смотрят короткие видео на Rutube и читают Telegram в 2025 году
true
true
true
close
AlexandraPopova/Shutterstock/FOTODOM

Telegram в 2025 году становится полноценным медиа, а короткие ролики — базовым форматом вовлечения, рассказал эксперт E-Promo Алексей Сыровегин. По его словам, это происходит на фоне ухода из России зарубежных сервисов, в том числе YouTube.

По данным эксперта, в 2025 году на фоне ограничений для зарубежных сервисов российская аудитория массово перешла на российские платформы: за год VK Видео прибавил 35% по аудитории и 23% по времени на платформе, Rutube показал взрывной рост (+350% за год и +91% по охвату), а Яндекс Видео укрепился на +21%. Эти площадки закрепили позиции в качестве основных точек потребления роликов, постепенно отбирая трафик у YouTube, подчеркнул Сыровегин.

«Одновременно с этим Telegram окончательно перестал быть просто мессенджером. Сегодня это полноценное медиа, где ищут новости, потребляют контент.

Из-за избытка информации пользователи выбирают быстрые форматы, и короткие видео становятся стандартом потребления. Я бы назвал это СДВГ-потреблением — хочется посмотреть все, но времени не хватает. TikTok остается лидером по вовлеченности — пользователи проводят там в среднем 80 минут в день (+18% за год) и охват вырос на 17%, однако локальные сервисы наращивают вес: VK стал топ-1 по общему охвату, а Rutube показал кратный рост», — отметил Сыровегин.

По его словам, параллельно растет популярность стриминга: за последние два года аудитория стриминга в России практически удвоилась. На Twitch число одновременных зрителей выросло с 110 тыс. до более чем 200 тыс., а доходы российских стримеров в 2025 году превысили 163 млн рублей, уточнил эксперт.

Он добавил, что технологии тоже играют решающую роль — алгоритмы рекомендаций на базе искусственного интеллекта формируют персональные ленты, повышая вовлеченность, но одновременно создавая «пузырь» из однотипных материалов.

По словам эксперта, в 2026 году продолжат доминировать три направления: локализация медиапотребления, проникновение ИИ во все связанные сферы и рост влияния инфлюенсеров.

«Менее очевидный, но важный тренд — превращение e-com-площадок в медиа. Так, Wibes от Wildberries уже совмещает шопинг и производство контента, создавая новый формат взаимодействия с аудиторией», — заключил Сыровегин.

Ранее в Rambler&Co объяснили, почему россияне читают новости в Telegram.

