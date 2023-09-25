В Rambler&Co объяснили, почему россияне читают новости в Telegram

Telegram способен обогнать своих конкурентов в гонке за внимание пользователя, заявил в рамках планерной сессии форума Baltic Weekend в Санкт-Петербурге исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

«Я думаю, что перед каждым читателем и рекламодателем стоит вопрос, на что тратить время и деньги. Инвестировать в традиционные СМИ или в работу с Telegram? Но разделять их не обязательно. Традиционные медиа тоже есть в Telegram, и в нем мы делаем ставку не на количество подписчиков, а на качественный контент. У наших СМИ «Ленты.ру» и «Газеты.Ru» совокупно около 400 000 подписчиков в Telegram, и это максимально вовлеченные читатели, которые приходят в каналы вместо сайтов», — отметил Цыпер.

Также Андрей Цыпер поделился результатами опроса аудитории, который прошел на интернет-ресурсах медиахолдинга в сентябре. Половина респондентов читает ежедневно около четырех Telegram-каналов. Исполнительный директор по медиа Rambler&Co отметил, что на заре развития мессенджера многие были подписаны на десятки каналов, но со временем пользователи стали сужать набор подписок и приходить к маленькой, но точечной выборке.

«В условиях нынешней ситуации, когда случается ЧП или громкая новость, за правдивой информацией пользователи обращаются в СМИ. Также в традиционных медиа лучше всего себя показывают видеоформаты. В Telegram, несмотря на запуск «историй», по-прежнему неудобно смотреть видео. Короткие объясняющие ролики пользуются популярностью, и в наших СМИ мы их тоже делаем», — отметил он.

Андрей Цыпер добавил, что в ходе опроса выяснилось, что более 70% пользователей ежедневно читают около четырех конкретных СМИ. Доверие к СМИ и Telegram-каналам у аудитории одинаковое (28% и 26% соответственно), но почти половина (44%) всегда перепроверяют информацию из TG, а 42% уверены, что в СМИ она более верифицированная.

Опрос Rambler&Co проходил на ресурсах медиахолдинга с 9 по 14 сентября 2023 года, охват составил 322 505 интернет-пользователей.