В Минэкономразвития заговорили о новой конструкции взамен самозанятости

Эксперимент с налоговым режимом для самозанятых в России через несколько лет подойдет к концу, обсуждение новой конструкции необходимо начинать уже сейчас. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, пишет «Интерфакс».

По словам Решетникова, на конец августа в России было зарегистрировано 14,3 млн самозанятых. Он заявил, что при доходах до 2,4 млн рублей в год налог для физлиц составляет 4%, для юрлиц или ИП — 6%. Других обязательных платежей нет, отметил министр.

Решетников напомнил, что эксперимент с самозанятыми будет действовать до 2028 года. Однако он считает, что к обсуждению вопроса: «Что дальше?» необходимо приступать уже сейчас.

«Мы исходим из того, что сейчас нужно решать по линии именно контроля трудовых отношений, налаживать эти темы», — сказал Решетников.

Он добавил, что вопрос надо решать не только по самозанятым, но и индивидуальным предпринимателям. Министр подчеркнул, что они по факту предлагают те же самые услуги, только лимит у них не 2,4 млн рублей, а 60 млн рублей. При этом ставка по налогообложению может быть не 4-6%, а 1%, рассказал Решетников.

«Надо весь этот набор вопросов собирать и решать комплексно и системно, а не дергая какие-то одни ниточки», — отметил глава Минэкономразвития.

До этого в пресс-службе SuperJob заявили, что в 2025 году на рынке труда в России ожидается снижение числа рабочей силы и рост количества самозанятых. Отмечается, что распространение режима самозанятости провоцирует отток персонала из реального сектора в сферу услуг.

