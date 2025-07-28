В Совфеде оценили вероятность отмены самозанятости в России

В России вряд ли ликвидируют самозанятость, заявила «Газете.Ru» cенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова, комментируя соответствующее предложение депутата Николая Арефьева.

«Ликвидация самозанятости как раз и может спровоцировать массовый возврат к теневой занятости, поскольку для многих оформление в качестве индивидуального предпринимателя или заключение трудового договора с накоплением стажа либо связано с чрезмерными затратами, либо попросту невозможно из-за нерегулярного характера работы. Низкие налоговые ставки вместе с налоговыми вычетами мотивируют граждан декларировать свои реальные доходы, многие юридические лица предпочитают работу с самозанятыми, что снижает общую налоговую нагрузку и способствует прозрачности сделок. Вряд ли статус самозанятых будет отменен, поскольку текущая государственная политика ориентирована на расширение и улучшение этого режима, включая повышение лимитов доходов и интеграцию с другими налоговыми механизмами», — отметила Епифанова.

По ее словам, режим самозанятости работает не только в РФ, но во многих странах — в Германии, США, Канаде, Австралии, Японии, Аргентине, Тунисе, Уругвае, Франции, Великобритании. При этом возможность трудиться без «привязки» к работодателю становится все более востребованной по всему миру. Сенатор пояснила, что от формата найма уходят и работодатели, и работники — это повышает мобильность, открывает массы новых возможностей для тех и других.

«Налоговая политика тоже разная: в США самозанятые платят налоги на доход, а также налог на самозанятость, в Германии и Японии налог прогрессивный. В части налоговой политики Россия явно в лидерах: у нас ставка налога составляет всего 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами, а при регистрации дается налоговый бонус, который временно уменьшает эти ставки до 3 и 4% соответственно», — отметила Епифанова.

Она добавила, что статус самозанятости, который стартовал в 2019 году, дал возможность миллионам россиян официально подтверждать свои доходы и пополнять бюджет за счет средств, ранее не зарегистрированных. К началу 2025 года количество самозанятых превысило 13 млн, что, по мнению сенатора, свидетельствует о широком признаваемом спросе на подобную форму занятости. Епифанова сказала, что удобный и прозрачный способ уплаты налогов через приложение «Мой налог» позволяет самозанятым обходиться без сложной бухгалтерии и деклараций, что делает данный режим особенно привлекательным для фрилансеров и мелких предпринимателей.

18 июля сообщалось, что в Госдуме хотят упразднить самозанятость. Статус мешает бороться с теневой занятостью, а бюджет теряет страховые поступления и НДФЛ, заявил зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев. «Не надо было безработных квалифицировать как самозанятых. Ни в одной стране мира никаких самозанятых нет», — подчеркнул Арефьев.

Самозанятые в России — это физические лица, которые ведут деятельность без трудового договора у работодателя и наемных работников, получают доход и официально платят налог на профессиональный доход (НПД) в 4–6%. Самозанятые могут работать в сферах услуг, фриланса, торговли и других, при этом не обязаны открывать ИП. Статус доступен гражданам России и ЕАЭС при доходе до 2,4 млн рублей в год.

Ранее сообщалось, что депутат Мособлдумы Анатолий Никитин предложит правительству ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых в размере 2% от дохода.