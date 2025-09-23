ЕС в рамках 19 пакета запретит инвестировать в особые экономические зоны РФ

Евросоюз в рамках нового, 19-го пакета санкций планирует запретить европейским компаниям инвестировать в особые экономические зоны России. Об этом сообщило европейское бюро газеты Politico со ссылкой на проект предложения.

Основное внимание в документе уделяется финансовым сетям России, экспорту энергоносителей и закулисным торговым путям, что является очередной попыткой Европы опустошить военную казну Москвы, отмечает газета.

«Брюссель также хочет ограничить деятельность особых экономических зон в России, которые предоставляют иностранным компаниям льготный налоговый режим для привлечения инвестиций. Согласно этому предложению, компаниям из ЕС будет запрещено инвестировать в эти зоны», — говорится в материале.

В качестве символического шага исполнительная власть ЕС также предложила запретить предоставление «услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в России».

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован с США и будет принят в ближайшие дни.

Ранее пять стран ЕС заблокировали предложение об ограничении выдачи виз для россиян.