На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты рассказали россиянам о выгоде акции по обмену монет на бумажные деньги

Инвестор Сидоров: акция по обмену монет на купюры выгодна для россиян
true
true
true
close
Freepik

Запущенная Центробанком акция «Монетная неделя» выгодна для россиян, которые смогут освободить копилки и кошельки от мелочи. Она позволит также сэкономить ресурсы на производство новых монет и облегчить расчеты в магазинах, рассказал RT частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

«[Акция] позволяет людям без комиссии обменять скопившуюся мелочь на бумажные купюры или зачислить на банковский счет», — напомнил эксперт.

Таким образом, граждане смогут вернуть в денежный оборот лежавшие без дела монеты, добавил специалист. В свою очередь экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода подчеркнул, что речь идет о естественной схеме обмена, которая уже неоднократно подтвердила свою эффективность, особенно с учетом того, что присоединиться к «Монетной неделе» очень просто.

«В целом это нужная инициатива в период глобального перехода на безналичные платежи и необходимости бесстрессового обновлять денежную базу», — заключил Лобода.

Напомним, «Монетная неделя» проводится дважды в год, нынешняя началась 22 сентября и продлится до 4 октября. В рамках акции граждане могут обменять мелочь на банкноты или зачислить деньги на счет. Около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. отделений банков в РФ принимают участие в акции. Пункты сбора работают в магазинах и отделениях банков в 3 тыс. российских населенных пунктах.

Ранее в Центробанке объяснили пользу сдачи мелочи в рамках «Монетной недели».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами