В РФ стартовала акция «Монетная неделя»

Около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. отделений банков в РФ принимают участие в акции «Монетная неделя», в рамках которой можно обменять монеты на банкноты или зачислить их на банковский счет. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

В заявлении говорится, что монеты можно обменять с 22 сентября по 4 октября. Пункты сбора работают в магазинах и отделениях банков в 3 тыс. российских населенных пунктах.

«По итогам «Монетной недели», которая проходила в апреле, жители страны вернули в оборот более 51 млн монет», — подчеркивается в публикации.

Тогда россияне обменяли монеты на общую сумму 242 млн рублей.

30 мая в Банке России сообщили, что в прошедшей в апреле акции «Монетная неделя» смогли принять участие жители 3058 населенных пунктов страны. Люди сдали 235 тонн мелочи, что на 17,5% больше по сравнению с предыдущей осенью. При этом половину от общего веса составили наиболее востребованные в магазинах монеты номиналом 1, 2 и 5 рублей.

Больше всего монет удалось собрать в столичном регионе и Санкт-Петербурге. Также в лидерах по количеству обменянных монет оказались Ленинградская область и Краснодарский край.

