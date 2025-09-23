В Центробанке объяснили пользу сдачи мелочи в рамках «Монетной недели»

Акция Банка России «Монетная неделя» помогает вернуть в оборот монеты, которые накапливаются у россиян дома. Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред ЦБ Сергей Белов.

Он объяснил, что благодаря подобным акциям банки и торговые сети снижают расходы на перевозку и инкассацию, а Центробанк реже выпускает новые монеты.

Белов уточнил, что весной 2024 года в ходе аналогичной акции россияне сдали более 51 млн монет общей суммой 242 млн рублей.

«Монетная неделя» проводится дважды в год, нынешняя началась 22 сентября и продлится до 4 октября. В рамках акции граждане могут обменять мелочь на банкноты или зачислить деньги на счет. Около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. отделений банков в РФ принимают участие в акции. Пункты сбора работают в магазинах и отделениях банков в 3 тыс. российских населенных пунктах.

30 мая в Банке России сообщили, что в прошедшей в апреле акции «Монетная неделя» смогли принять участие жители 3058 населенных пунктов страны. Люди сдали 235 тонн мелочи, что на 17,5% больше по сравнению с предыдущей осенью. При этом половину от общего веса составили наиболее востребованные в магазинах монеты номиналом 1, 2 и 5 рублей.

Ранее в Южной Осетии представили первую в истории республики банкноту номиналом 100 заринов.