С 2019 года экономика Германии находится в фазе отсутствия роста. Об этом в интервью газете Bild заявила министр экономики страны Катерина Райхе.

«Ситуация серьезная. У нас сейчас три миллиона безработных. С 2019 года мы находимся в фазе отсутствия роста», — сказала она.

Райхе отметила, что Германии требуется программа оздоровления экономики, однако для проведения реформ, нужно время.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в августе 2025 года потребовал прибегнуть к мерам жесткой экономии. По его словам, Германия «живет не по средствам» и не может позволить себе нынешнюю систему социальной защиты. В связи с этим канцлер призвал пересмотреть систему пособий, на которую в этом году было потрачено больше, чем в рекордном по расходам 2024 году.

Ранее на Западе заявили, что действия Мерца могут привести ФРГ к новому кризису.