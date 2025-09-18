На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков переадресовал вопрос о возможном повышении НДС в России

Песков переадресовал вопрос о возможном повышении НДС до 22% в правительство РФ
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами переадресовал в правительство РФ вопрос, связанный с возможным повышением НДС до 22%.

«Все-таки работа ведется там, все наработки в правительстве, поэтому здесь просьба обращаться по бюджетным делам именно в кабинет министров», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается возможность повышения НДС со следующего года.

До этого агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство России якобы всерьез рассматривает возможность повышения НДС в стране ради сохранения бюджетного правила. В статье утверждается, что проект бюджета будет внесен на рассмотрение парламента 29 сентября. В публикации говорится, что ключевые пункты были заранее согласованы с президентом России Владимиром Путиным.

В последний раз российские власти повышали НДС в 2019 году — с 18% до 20%. По данным Reuters, в 2024 году НДС обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет. Возможное увеличение налога до 22% может вдвое сократить прогнозируемый дефицит на 2026 год, отметили журналисты.

Ранее Путин рассказал, за счет чего надо увеличивать доходы бюджета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами