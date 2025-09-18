Песков переадресовал вопрос о возможном повышении НДС в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами переадресовал в правительство РФ вопрос, связанный с возможным повышением НДС до 22%.

«Все-таки работа ведется там, все наработки в правительстве, поэтому здесь просьба обращаться по бюджетным делам именно в кабинет министров», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается возможность повышения НДС со следующего года.

До этого агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство России якобы всерьез рассматривает возможность повышения НДС в стране ради сохранения бюджетного правила. В статье утверждается, что проект бюджета будет внесен на рассмотрение парламента 29 сентября. В публикации говорится, что ключевые пункты были заранее согласованы с президентом России Владимиром Путиным.

В последний раз российские власти повышали НДС в 2019 году — с 18% до 20%. По данным Reuters, в 2024 году НДС обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет. Возможное увеличение налога до 22% может вдвое сократить прогнозируемый дефицит на 2026 год, отметили журналисты.

