Приложения «Пятерочки» и 5Post будут работать при отключении интернета

Торговые сети X5 Group добавлены в «белые списки» интернет-ресурсов
X5

Основные сервисы торговых сетей и бизнесов X5 включены в «белые списки» интернет-ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Включение сервисов X5 в «белый список» гарантирует постоянный доступ миллионов пользователей к заказам продуктов, программам лояльности и логистическим сервисам даже в условиях возможных технических ограничений связи.

При ограничениях мобильного интернета теперь будут доступны сервисы онлайн-доставки «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Много лосося», Vprok.ru, 5Post, а также сервисы для курьеров, сервисы программы лояльности.

5 сентября Минцифры РФ опубликовало «белый список», куда вошли «Госуслуги», национальный мессенджер Max, некоторые соцсети, торговые площадки и сайты ряда банков.

В Мицифры позже объяснили, что «белые списки» будут обновляться еженедельно. Они будут составляться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

Ранее в Минцифры рассказали о доступе к мобильному интернету во время ограничений.

