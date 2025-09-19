На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России набирает обороты тренд на уменьшение упаковок продуктов

NTech: тренд на уменьшение среднего веса упаковки продуктов усилился в 2025 году
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Тенденция к уменьшению среднего веса упаковки продуктов усиливается в России в 2025 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные NTech.

«Одним из ее проявлений стало то, что шринкфляция (снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении цены — прим. «Газета.Ru») возродилась, и в отличие от предыдущих лет пакеты, бутылки, коробки и банки худеют все больше и больше», — говорится в материале.

По информации специалистов, упаковки «худеют» регулярно. Так, динамика среднего веса упаковки за II квартал 2025 года составила -3% по отношению к II кварталу прошлого года.

Инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении против 8,1% неделей ранее. Из обзора Минэкономразвития РФ следует, что с 9 по 15 сентября цены на продовольственные товары снизились на 0,02%. На плодоовощную продукцию снижение цен замедлилось и составило 0,6%, на остальные продукты выросли — на 0,03%.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,14%, в секторе наблюдаемых услуг — до 0,02%.

