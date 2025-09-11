В Госдуме назвали единственный способ остановить рост цен на продукты

Постоянный рост цен на продукты происходит из-за того, что это наиболее выгодно монополиям, против которых сегодня в России никто не предпринимает мер, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Решения Центробанка вокруг борьбы с инфляцией только подстегивают их произвол, заявил он НСН.

Так депутат прокомментировал сообщение Росстата о том, что в августе в стране впервые с 2022 года зафиксировали снижение цен на 0,4%. Отмечалось, что годовая инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле, а индекс потребительских цен в августе составил 99,6% к июлю и 103,94% к декабрю 2024-го. Однако эти показатели ничего не говорят, а лишь подтверждают традиционное снижение цен, наблюдающееся в августе каждого года. В данном случае дефляция – это результат сезонного процесса, считает Делягин.

«Проблема еще в том, что разница между официальным уровнем инфляции и реальным крайне велика. В России цены всегда будут расти, пока правительство не ограничит произвол монополий», — заявил депутат.

По его мнению, цены будут расти еще и с учетом решений Центробанка, который ничего не предпринимает в целях борьбы с финансовыми спекуляциями и при этом ослабляет рубль. По мнению парламентария, эти процессы можно игнорировать какое-то время, но при слишком резком росте государство должно будет вмешаться.

До этого доктор экономических наук Леонид Холод предупредил, что осенью отдельные продукты в российских магазинах начнут постепенно расти в цене, что связано с сезонными факторами и инфляцией. Однако не стоит бояться тревожных прогнозов о резком скачке стоимости товаров из-за низкого урожая – никаких панических явлений здесь не наблюдается, в среднем специалисты ожидают хороший урожай для покрытия нужд внутреннего рынка, подчеркнул эксперт.

Ранее в РФ захотели запретить менять цены на некоторые продукты чаще раза в год.