Переплата по ипотеке резко сократилась из-за снижения ключевой ставки

Переплата по ипотеке на покупку средней квартиры в Москве сократится примерно на 13 млн рублей, оценил для «Газеты.Ru» руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

«При ставке 25% (которая соответствовала июню 2025 года при ключевой ставке ЦБ 18%) и с учетом средней стоимости квартиры в Москве в размере 25 млн рублей переплата по ипотеке на 20 лет составила бы примерно 90,8 млн рублей, а ежемесячный платеж — 472 тыс. рублей. Чтобы такую ипотеку одобрили, рекомендованный доход должен быть около 964 тыс. рублей в месяц. При снижении ставки до 22,4% (данные на сентябрь 2025 года при ключевой ставке 17%) переплата снижается до 77,8 млн рублей, а ежемесячный платеж — до 418 тыс. рублей. Рекомендуемый доход — около 856 тыс. рублей в месяц», — отметил Овечкин.

С июня ЦБ снизил ключевую ставку на 4 процентных пункта, до 17%.

Более половины опрошенных россиян (55%) готовы ежемесячно откладывать до 30 тыс. рублей на первый взнос по ипотеке, показало исследование медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования жизни». Согласно опросу, 22% респондентов планируют накапливать от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, 12% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а 11% готовы направлять на эту цель свыше 100 тыс. рублей. Большинство участников (79%) отмечают, что формируют или будут формировать накопления за счет зарплаты. Еще 11% намерены использовать доходы от вкладов и накопительных счетов, 6% — инвестиционные инструменты, а 4% — полисы накопительного страхования жизни.

