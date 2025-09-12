Стало известно, каким будет курс биткоина на следующей неделе

Биткоин будет стоить менее $110 тыс. на следующей неделе, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

«Следующая неделя станет кульминационной для крипторынков. Все экономические данные, которые выходили в предыдущие недели и будут выходить на текущей неделе являлись своего рода подводкой к сентябрьскому заседанию Федеральной резервной системы США, которое пройдет 17 сентября. На нем регулятор примет непростое решение по ключевой ставке. Макроэкономические данные, которые выходили в последние недели, показали существенное ослабление рынка труда, поддержка которого является одним из двух мандатов ФРС. Сейчас рынок ждет снижения ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью около 92%, а снижение сразу на 50 б.п. ожидается с 8%-ной вероятностью», — отметил Решетников.

По его словам, казалось бы, что снижение ставки — это плюс для рисковых активов, но не все так однозначно. Параллельно с этим рынки беспокоятся об общем замедлении экономики, а также об очередном росте инфляции, который вызван торговыми тарифами США, пояснил Решетников. Данные по индексу цен производителей (PPI) в августе вышли на порядок выше ожиданий, что усложняет поддержание двойного мандата ФРС. С одной стороны, имеется замедляющийся рынок труда, который нуждается в смягчении ДКП, а с другой стороны растет инфляция, уточнил эксперт.

По данным Coindesk, 11 сентября биткоин стоил почти $114 тыс.

Ранее россиян предупредили, что криптовалюта считается очень ненадежным видом вложения из-за непредсказуемости курса.