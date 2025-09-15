На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия возглавила рейтинг стран G20 по уровню безработицы

РИА Новости: в России оказался самый низкий уровень безработицы среди стран G20
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Россия по итогам второго квартала возглавила рейтинг стран «Большой двадцатки» (G20) по самому низкому уровню безработицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

По данным статслужб, в июне уровень безработицы в России составил 2,2%, уменьшившись в сравнении с мартом на 0,1%. Журналисты отметили, что это минимальное значение среди всех крупнейших экономик мира.

Следом в рейтинге идет Япония — 2,5%. Страна располагается на второй строчке второй квартал подряд. Замкнула тройку лидеров Южная Корея, где доля безработного населения снизилась до 2,6 с 2,9% в марте.

Данные статслужб показали, что единственной страной, где уровень безработицы достиг двузначных значений, стала Южная Африка. По итогам второго квартала показатель достиг 33,2%. В марте в стране уровень безработицы составлял 32,9%.

В августе президент России Владимир Путин сообщил, что безработица в стране остается на историческом минимуме, но наблюдается некоторый рост скрытой безработицы — численности работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения. По словам главы государства, в начале года их численность составляла порядка 98 тысяч человек, на конец июня — 153 тысячи человек, а на 8 августа — 199 тысяч человек.

Ранее Минэкономразвития сделало прогноз по безработице в России.

