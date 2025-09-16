На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, каким будет курс доллара в октябре

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить 83–86 рублей в октябре
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В октябре доллар будет стоить 83–86 рублей, евро — 97–101 рубль, юаня — 11,7–12,2 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Курс рубля, наконец, не выдержал давления негатива и серьезно просел за несколько сессий. Волатильность в рамках тренда может позволить рублю временно вернуть часть позиций, а затем подбросить валюты еще выше. Низкий уровень ликвидности российского валютного рынка делает его чувствительным к смещению баланса спроса и предложения инвалют. А последние данные по экспорту-импорту и по внутреннему спросу компаний на валюту говорят о быстром изменении ситуации не в пользу рубля», — отметил Бахтин.

Из факторов давления на курс рубля Бахтин назвал геополитическую неопределенность, риски новых санкций.

Бахтин сказал, что осенью возможны доллар по 90 рублей и юань по 12,5–12,7 рубля, а к концу года — 92,5 рубля и 13 рублей соответственно. Импульс корпоративных и потребительских расходов традиционно добавит давления на рубль в декабре, заключил эксперт.

Ранее был спрогнозирован курс доллара на эту неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами