Стало известно, каким будет курс доллара в октябре

В октябре доллар будет стоить 83–86 рублей, евро — 97–101 рубль, юаня — 11,7–12,2 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Курс рубля, наконец, не выдержал давления негатива и серьезно просел за несколько сессий. Волатильность в рамках тренда может позволить рублю временно вернуть часть позиций, а затем подбросить валюты еще выше. Низкий уровень ликвидности российского валютного рынка делает его чувствительным к смещению баланса спроса и предложения инвалют. А последние данные по экспорту-импорту и по внутреннему спросу компаний на валюту говорят о быстром изменении ситуации не в пользу рубля», — отметил Бахтин.

Из факторов давления на курс рубля Бахтин назвал геополитическую неопределенность, риски новых санкций.

Бахтин сказал, что осенью возможны доллар по 90 рублей и юань по 12,5–12,7 рубля, а к концу года — 92,5 рубля и 13 рублей соответственно. Импульс корпоративных и потребительских расходов традиционно добавит давления на рубль в декабре, заключил эксперт.

