Россиянам рассказали, сколько можно заработать на золоте

Последние три года золото прибавляло в цене по 46% годовых в среднем, оценил для «Газеты.Ru» гендиректор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф. По его словам, с 100 тыс. рублей за полтора года можно заработать 70 тыс.

«За последние три года металл прибавлял в среднем 46% годовых. Goldman Sachs прогнозирует рост до $4 тыс. за унцию к 2026 году, а при усилении нестабильности — до $4,5–5 тыс. При вложении 100 тыс. рублей в августе 2025-го капитал может вырасти до 126 тыс. рублей к январю 2026-го, до 144 тыс. к июлю 2026-го и до 170 тыс. рублей к январю 2027-го. Это расчет по базовому сценарию, фактическая доходность может оказаться выше при росте спроса со стороны центробанков и усилении геополитических рисков. Доходность металлического счета зависит от динамики золота, поэтому точный результат предсказать нельзя», — отметил Мольдерф.

По его словам, золото остается главным защитным активом — за последние 20 лет оно подорожало более чем на 1800%, а за полвека — выросло в цене более чем в 50 раз, всегда восстанавливаясь после падений. Стоимость металла определяется мировым спросом и не зависит от курса доллара, отметил финансист. Он рекомендовал держать в золоте минимум 10% портфеля: это снижает риски и защищает от инфляции.

Мольдерф сказал, что основной минус при вложениях в физическое золото — издержки на хранение. Банковская ячейка или сейф обойдутся от 8 тыс. рублей в год, уточнил финансист. По его словам, покупка золота пока возможна только в отделениях банков, дистанционно такие сделки не совершаются. Еще один нюанс — цены на золотые слитки и монеты в разных банках могут различаться до 10%, что влияет на доходность, подчеркнул эксперт.

15 сентября стоимость золота превысила $3722 за унцию (31 грамм) и обновила исторический максимум. 16 сентября котировки металла превышали $3732.

