В Центробанке рассказали о планах по усилению контроля над цифровыми валютами

ЦБ РФ в 2026 году усилит контроль над майнингом и инвестициями в цифровые валюты
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Центробанк с 2026 года будет регулярно получать данные о майнерах и операторах инфраструктуры, а также контролировать инструменты, привязанные к стоимости цифровых валют. Об этом говорится на официальном сайте финансового регулятора.

В публикации говорится, что в результате разрешения финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам финансовые инструменты, доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, специалисты ЦБ будут оценивать риски вложений инвесторов в эти платформы.

Помимо этого, Банк России будет отслеживать требования к раскрытию информации, чтобы повысить доверие к рынку и защитить интересы инвесторов.

До этого член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что России следует создать свой криптобанк.

По его мнению, это позволит решить ряд текущих проблем, в том числе, вывести в правовое поле теневые расчеты, которые исчисляются сотнями миллиардов рублей, обеспечить пополнение доходов бюджета, перекрыть один из каналов «финансирования и вербовки» россиян «для совершения тяжких преступлений».

Ранее легализацию майнинга назвали важным шагом в развитии финрынка России.

