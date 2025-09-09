В России предложили создать свой криптобанк

Член комиссии ОП Машаров считает, что в России надо создать свой криптобанк

России следует создать свой криптобанк. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его мнению, это позволит решить ряд текущих проблем, в том числе, вывести в правовое поле теневые расчеты, которые исчисляются сотнями миллиардов рублей, обеспечить пополнение доходов бюджета, перекрыть один из каналов «финансирования и вербовки» россиян «для совершения тяжких преступлений».

Создание криптобанка, считает он, также позволит сократить случаи дистанционного мошенничества и поможет в регулировании деятельности майнеров, а именно создаст возможность продавать намайненные криптовалюты через российский криптобанк.

Расчеты в таком банке должны производиться в криптовалютах, а зачисление средств — только через расчетные счета граждан.

В пример он привел Белоруссию, где это направление развивается достаточно давно. Легализация цифровых валют в республике позволила декриминализировать этот сегмент финансового рынка и вывести многие виды деятельности из тени, добавил член комиссии ОП.

До этого кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин сообщил, что вероятность введения в РФ в ближайшие пять лет возможности расплачиваться криптовалютой, составляет 1%.

Ранее легализацию майнинга назвали важным шагом в развитии финрынка России.