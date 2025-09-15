От россиян не ждут массовых жалоб в трудовую инспекцию в 2025–2026 годы

«Опора России»: вала жалоб в трудовую инспекцию в 2025–2026 годы не будет

В 2024 году россияне более 600 тыс. раз обратились в трудовую инспекцию. Вала жалоб в 2025–2026 годы ожидать не стоит, сказал «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Так он прокомментировал заявления юристов о штрафах для компаний за работу россиян во время больничного.

«Я не думаю, что будет иметь место вал жалоб и обращений в трудовую инспекцию. Санкция в 50 тыс. рублей не нова, при этом обращения по поводу охраны труда составляют не более 1% от всех заявок. Работники и работодатели хорошо знают о своих правах и способах защиты, поэтому предпочитают решать конфликты внутри компании, не обращаясь к внешним медиаторам до последнего. Особенно в последнее время, в период дефицита кадров», — отметил Пищальников.

Он не исключил небольшой всплеск жалоб, связанных именно с отпускными и ошибками бухгалтерии. При этом далеко не каждый сотрудник готов идти на прямой конфликт с руководством, особенно если речь идет о нарушении, которое сложно доказать, добавил Пищальников.

Эксперт рекомендовал жаловаться в трудовую инспекцию в случае нарушения прав на отдых или на больничный. Пищальников допустил, что по итогам проверки условия труда станут лучше, если работодатель прислушается к надзорному органу и учтет обратную связь от него, иначе вопрос придется решать через суд.

«Все больше работодателей фиксируют связь между качественными и комфортными условиями работы и высокой производительностью труда. Поэтому соблюдение прав на отдых и больничные не только справедливо, но и выгодно», — заключил Пищальников.

В период временной нетрудоспособности сотрудники должны быть полностью освобождены от работы, напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина 3 сентября. По ее словам, если руководство требует от больного сотрудника выполнять обязанности, компания рискует получить штраф. По трудовому законодательству, сумма штрафа может быть до 50 тыс. рублей.

