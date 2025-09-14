В Эстонии пообещали направить 0,25% ВВП на помощь Украине

В 2026 году Эстония направит 0,25% ВВП страны на помощь Украине. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает телерадиокомпания ERR.

«Эстония будет и в дальнейшем целенаправленно поддерживать Украину», — заявил он.

Министр подчеркнул, что на военный транш будет выделено порядка €100 млн (свыше 9,9 млрд рублей — прим. ред.). Он добавил, что большая часть суммы будет направлена на продукцию эстонских военных предприятий, которую передадут украинской стороне.

В начале сентября эстонский президент Алар Карис говорил, что его страна в этом году потратила 0,3% от ВВП на помощь ВСУ. В 2024 году объем экономики Эстонии оценивался в €40 млрд, прогноз аналитиков на 2025 год — около €42 млрд.

Тем временем Европейская комиссия (ЕК) сообщила о решении выделить дополнительное финансирование в размере €40 млн для Украины на гуманитарные нужды в связи с приближающейся зимой.

Член ЕК по антикризисному управлению Аджа Лябиб указала на необходимость наращивания гуманитарной помощи и защиты наиболее уязвимых слоев населения в предстоящие холодные месяцы.

Ранее СМИ назвали главную причину ограничения помощи Украине со стороны Европы.