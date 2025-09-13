На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Fitch понизило рейтинг Франции из-за долга и политического кризиса

Fitch снизило рейтинг Франции с «АА-» до «А+» из-за долга и бюджетных проблем
true
true
true
close
Depositphotos

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Франции с уровня «АА-» до «А+». Решение связано с растущим государственным долгом и политической нестабильностью в стране, сообщается на сайте агентства.

В качестве основных причин снижения рейтинга агентство назвало высокий уровень государственного долга, политическую раздробленность и неблагоприятные бюджетные перспективы из-за роста расходов на оборону.

«Fitch назвало главными факторами снижения рейтинга высокий и растущий коэффициент госдолга, политическую раздробленность и неблагоприятную перспективу бюджетного дефицита страны из-за растущих расходов на оборону», — отмечается в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу изменен на «стабильный», что означает ожидание сохранения текущей ситуации в среднесрочной перспективе.

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что социально-экономический кризис, в который власти во главе с президентом Эммануэлем Макроном загнали Францию, дает о себе знать. По словам дипломата, сейчас в стране наблюдается рост цен, а также сжимается пространство социальной солидарности. Госдолг Франции, как указала Захарова, достиг 114% ВВП и каждую секунду увеличивается как минимум на €5 тыс.

Ранее во Франции призвали к созданию союза правых сил в противовес Макрону.

