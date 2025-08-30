На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции призвали к созданию союза правых сил в противовес Макрону

Во Франции хотят сформировать коалицию правых сил, оппозиционную Макрону
IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press

Лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла выступил с инициативой формирования коалиции правых сил, оппозиционных политике президента Эммануэля Макрона. Своей идеей он поделился в интервью телеканалу BFMTV.

«Я хочу протянуть руку сиротам правых сил, правым политикам, которые не растворились в макронизме», — отметил политик.

Это заявление прозвучало накануне запланированного на 8 сентября голосования в Национальном собрании Франции по вопросу о доверии правительству Франсуа Байру. Депутаты от партии «Национальное объединение» намерены поддержать вотум недоверия и проголосовать за отставку нынешнего правительства.

25 августа Байру заявил, что собирается внести на голосование вопрос о доверии правительству в Национальном собрании. Причиной для такого шага он назвал тяжелую экономическую ситуацию, особо выделив стремительный рост государственного долга. Согласно его информации, госдолг Франции увеличивается на €12 миллионов каждый час и в настоящее время достиг €3,4 триллиона.

Ранее Макрон заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку.

