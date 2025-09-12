Корпорация МСП отреагировала на снижение Центробанком ключевой ставки

Корпорация МСП объявила о снижении ставок по льготным программам для бизнеса до 10%, также ставка на инвесткредиты для малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей составляет теперь 13,5%. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки до 17%.

Он отметил, что ключевая ставка напрямую влияет на доступность заемного финансирования для бизнеса. Ее снижение, по словам Исаевича, позволяет продолжить снижать ставки по льготным программам для МСП, что дает возможность предпринимателям более активно включаться в реализацию долгосрочных проектов.

«Это особенно актуально для приоритетных отраслей с длительным производственным циклом или высокой ресурсо и наукоемкостью. Новые условия по программам, реализуемым корпорацией вместе с профильными министерствами, коснутся не только новых заемщиков, ставки будут снижены и по ранее выданным кредитам», — подчеркнул Исаевич.

В корпорации добавили, что изменились также условия кредитования по программе для предприятий из сферы станкостроения и робототехники. По условиям программы, в течение первого года льготная ставка является фиксированной и составляет 5% годовых. На второй год она рассчитывается по формуле «половина ключевой ставки плюс 1%» и теперь составит 9,5%, на третий год — по формуле «половина ключевой ставки плюс 3%» ставка будет на уровне 11,5% годовых.

Отмечается, что со снижением ключевой ставки меняются и параметры программы инвесткредитования, реализуемой Корпорацией МСП, Банком России и Минэкономразвития РФ. Для малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных для государства отраслях — туризме, производстве, логистике, IT и научно-технической деятельности — льготные кредиты будут выдаваться под 13,5% годовых, исходя из формулы «ключевая минус 3,5%». Обновленные условия распространяются как на будущие кредиты, так и на новые транши по ранее выданным.

Ранее сообщалось, что Банк России 12 сентября принял решение по ключевой ставке — она снизилась с 18% до 17% годовых. В текущем году регулятор уже дважды снижал ключевую ставку: в июне — с 21% до 20%, в июле — до 18% годовых.