На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Корпорация МСП отреагировала на снижение Центробанком ключевой ставки

Корпорация МСП снизила до 10% ставки по льготным программам для бизнеса
close
Depositphotos

Корпорация МСП объявила о снижении ставок по льготным программам для бизнеса до 10%, также ставка на инвесткредиты для малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей составляет теперь 13,5%. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки до 17%.

Он отметил, что ключевая ставка напрямую влияет на доступность заемного финансирования для бизнеса. Ее снижение, по словам Исаевича, позволяет продолжить снижать ставки по льготным программам для МСП, что дает возможность предпринимателям более активно включаться в реализацию долгосрочных проектов.

«Это особенно актуально для приоритетных отраслей с длительным производственным циклом или высокой ресурсо и наукоемкостью. Новые условия по программам, реализуемым корпорацией вместе с профильными министерствами, коснутся не только новых заемщиков, ставки будут снижены и по ранее выданным кредитам», — подчеркнул Исаевич.

В корпорации добавили, что изменились также условия кредитования по программе для предприятий из сферы станкостроения и робототехники. По условиям программы, в течение первого года льготная ставка является фиксированной и составляет 5% годовых. На второй год она рассчитывается по формуле «половина ключевой ставки плюс 1%» и теперь составит 9,5%, на третий год — по формуле «половина ключевой ставки плюс 3%» ставка будет на уровне 11,5% годовых.

Отмечается, что со снижением ключевой ставки меняются и параметры программы инвесткредитования, реализуемой Корпорацией МСП, Банком России и Минэкономразвития РФ. Для малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных для государства отраслях — туризме, производстве, логистике, IT и научно-технической деятельности — льготные кредиты будут выдаваться под 13,5% годовых, исходя из формулы «ключевая минус 3,5%». Обновленные условия распространяются как на будущие кредиты, так и на новые транши по ранее выданным.

Ранее сообщалось, что Банк России 12 сентября принял решение по ключевой ставке — она снизилась с 18% до 17% годовых. В текущем году регулятор уже дважды снижал ключевую ставку: в июне — с 21% до 20%, в июле — до 18% годовых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами