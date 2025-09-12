В Москве покупатель «Вкусвилла» оказался в больнице с пищевым отравлением

Житель Москвы оказался в инфекционной больнице после употребления чиабатты, приобретенной в кафе сети «Вкусвилл» на Большой Якиманке. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка».

По информации SHOT, мужчина заказал сэндвич с курицей, омлетом и моцареллой. Спустя некоторое время после еды у него появились признаки отравления — тошнота, рвота и высокая температура. В результате пострадавшему потребовалась помощь врачей, он был госпитализирован.

Специалисты отобрали образцы продукта для лабораторной экспертизы. В чиабатте, изготовленной компанией «Идеология еды», выявили бактерии группы кишечной палочки, а также двукратное превышение уровня микробной обсемененности. При этом еще в августе «Вкусвилл» уже получал предостережение от надзорных органов.

Кишечная палочка — бактерия, наличие которой в пищевых продуктах указывает на фекальное загрязнение. Некоторые ее штаммы могут вызывать тяжелые отравления, желудочно-кишечные инфекции и даже почечные осложнения, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом.

