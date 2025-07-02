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В мороженом «Коровка из Кореновки» нашли кишечную палочку

SHOT Проверка: в мороженом «Коровка из Кореновки» обнаружили кишечную палочку
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Ezume Images/Shutterstock/FOTODOM

Центр гигиены и эпидемиологии Армении обнаружил в одной из партий российского мороженого «Коровка из Кореновки» кишечную палочку. Речь идет о продукте «Эскимо пломбир в мягкой шоколадной глазури», пишет Telegram-канал SHOT Проверка.

«Лабораторный анализ показал несоответствие санитарным нормам, действующим в рамках технического регламента Таможенного союза. Образцы отобрали на территории Армении. Опасный продукт сняли с продажи и направили на утилизацию. Импортеру выдали предписание об устранении нарушений. В остальных видах мороженого этой марки — пломбирах в вафельном стаканчике и варианте в черносмородиновой глазури — нарушений не зафиксировано», — говорится в посте.

Кишечная палочка — бактерия, наличие которой в пищевых продуктах указывает на фекальное загрязнение. Некоторые ее штаммы могут вызывать тяжелые отравления, желудочно-кишечные инфекции и даже почечные осложнения, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом.

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