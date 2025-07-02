В мороженом «Коровка из Кореновки» нашли кишечную палочку

Центр гигиены и эпидемиологии Армении обнаружил в одной из партий российского мороженого «Коровка из Кореновки» кишечную палочку. Речь идет о продукте «Эскимо пломбир в мягкой шоколадной глазури», пишет Telegram-канал SHOT Проверка.

«Лабораторный анализ показал несоответствие санитарным нормам, действующим в рамках технического регламента Таможенного союза. Образцы отобрали на территории Армении. Опасный продукт сняли с продажи и направили на утилизацию. Импортеру выдали предписание об устранении нарушений. В остальных видах мороженого этой марки — пломбирах в вафельном стаканчике и варианте в черносмородиновой глазури — нарушений не зафиксировано», — говорится в посте.

Кишечная палочка — бактерия, наличие которой в пищевых продуктах указывает на фекальное загрязнение. Некоторые ее штаммы могут вызывать тяжелые отравления, желудочно-кишечные инфекции и даже почечные осложнения, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее в Петербурге нашли мандарины с опасными личинками.