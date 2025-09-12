На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финансист рассказала, кто заплатит за высокие доходы от вкладов

Доцент Голубцова: с высоких доходов по вкладам придется заплатить налог
true
true
true
close
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Сезон высоких ставок и доходов по вкладам заканчивается, а те, кто успел на этом заработать, должны заплатить налог. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Она напомнила, что банки по закону не удерживают налог с процентов, которые выплачиваются вкладчику, ведь кредитные организации не являются налоговыми агентами. Обязанность по расчету и истребованию возложена на Федеральную налоговую систему России. Ведомство в конце года уведомляет налогоплательщиков о начисленной сумме.

Голубцова предложила не распоряжаться сразу всеми полученными средствами, а отложить часть суммы на уплату НДФЛ.

В августе старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин рассказал, что для получения дохода, сопоставимого со средней заработной платой в РФ, необходимо иметь на вкладе 8,5 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, как защитить сбережения в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами