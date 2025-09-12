Финансист рассказала, кто заплатит за высокие доходы от вкладов

Сезон высоких ставок и доходов по вкладам заканчивается, а те, кто успел на этом заработать, должны заплатить налог. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Она напомнила, что банки по закону не удерживают налог с процентов, которые выплачиваются вкладчику, ведь кредитные организации не являются налоговыми агентами. Обязанность по расчету и истребованию возложена на Федеральную налоговую систему России. Ведомство в конце года уведомляет налогоплательщиков о начисленной сумме.

Голубцова предложила не распоряжаться сразу всеми полученными средствами, а отложить часть суммы на уплату НДФЛ.

В августе старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин рассказал, что для получения дохода, сопоставимого со средней заработной платой в РФ, необходимо иметь на вкладе 8,5 млн рублей.

